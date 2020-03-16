Son dakika: Kocaeli'deki bütün kahvehaneler kapanıyor!

Bu geceden itibaren Kocaeli'deki bütün kahveler kapatılacak. Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer federasyonun aldığı kararla bu gece saat 24:00 itibari ile tüm kahvelerin kapalı olacağını ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağını belirtti.