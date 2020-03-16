Bu geceden itibaren Kocaeli'deki bütün kahveler kapatılacak. Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer federasyonun aldığı kararla bu gece saat 24:00 itibari ile tüm kahvelerin kapalı olacağını ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağını belirtti.
Bugün 18:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:23 TSİ
Son dakika: Kocaeli'deki bütün kahvehaneler kapanıyor!
Bu geceden itibaren Kocaeli'deki bütün kahvehaneler kapalı olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz