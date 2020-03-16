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Karantinaya alınan sunucunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

48 yaşındaki sunucu Burak Akku, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi, Corona virüsü şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Akkul, yaptığı ilk paylaşımla Corona virüsü testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söylemişti.

İkinci kez paylaşım yapan Akkul, “Bana şu anda Corona pozitif tedavisi uyguluyorlar” dedi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Akkul, şu ifadeleri kullandı:

* Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek, kırmak değildi tabi ki.

* Bir ihtiyacımızı gidermek sonucu öğrenmekti.

* Sizlerin çok önemli yardımıyla, gerçekten çok teşekkür ederim, herkes paylaştı.

* Bu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi.

* O video, misyonunu tamamladı.

* Bana şu anda Corona pozitif tedavisi uyguluyorlar, çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum.

* Sizi, ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim.

Akkul, Türkiye’de kimliği belli olan ilk vaka oldu.

İSYAN ETMİŞTİ

Akkul, yaptığı ilk paylaşımda 5 gündür hastanede Corona şüphesiyle karantinada olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtmişti.

Akkul, paylaşımında Corona testi yapıldığını ancak sonucu öğrenmediğini söyleyip isyan etmişti.

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