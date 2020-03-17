Son dakika: Vaka sayısı 47 oldu!

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Bugün 29 yeni tanı kondu.
* Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu.
* Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü.
* Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.
* Tedbirleri sıkı uygulayalım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz