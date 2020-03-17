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Son dakika: Vaka sayısı 47 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada 29 yeni tanı konduğunu söyledi. Yeni tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu belirten

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Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 29 yeni tanı kondu.

* Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu.

* Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü.

* Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.

* Tedbirleri sıkı uygulayalım.

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