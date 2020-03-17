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Son dakika: Vaka sayısı 47 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada 29 yeni tanı konduğunu söyledi. Yeni tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu belirten