Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu arama yapılan bir araçta yurda kaçak yollar ile sokulduğu belirlenen bin 279 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili V.B isimli bir şahıs gözaltına alınırken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonun nerde gerçekleştiği,şüphelinin nasıl yakalandığı ve adli sonucu konusunda bilgi verilmedi.
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Bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz