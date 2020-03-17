EPGİS’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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Benzin fiyatlarına zam geldi!
EPGİS'in yaptığı duyuruda benzin fiyatına 7 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirildi. Zammın gece yarısından sonra devreye girdiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz