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Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS'in yaptığı duyuruda benzin fiyatına 7 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirildi. Zammın gece yarısından sonra devreye girdiği belirtildi.
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EPGİS’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Bugün 09:08 TSİ - Gündem

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