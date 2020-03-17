Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.