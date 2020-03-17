Kartepe Balaban Köyü Muhtarı Hasan Erkan 55 yaşında vefat etti. 3 dönemdir muhtarlık görevini yürüten aynı zamanda 4 çocuk babası 5 torun sahibi Erkan'ın cenazesi bugün Merkez Camii’nde öğle kılınacak namazın ardından Balaban'da toprağa verilecek.
Bugün 09:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:25 TSİ
Hasan Erkan hayatını kaybetti
Kartepe Balaban Köyü Muhtarı Hasan Erkan hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz