İlk corona virüsü aşısı yapıldı: İlk kez bir insan üzerinde denediler

Corona virüsünde kaynaklanan ölümlerin sayısı 7 bini geçerken bugün salgın hastalıkla mücadelede flaş bir gelişme yaşandı… Onaylanan toplam vaka sayısı 182.561’e çıkarken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 7.165’e çıktı.

Yaşananların ardından ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı.

COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD’de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

İlk aşıyı olan kişi ise ufak bir teknoloji şirketinde çalışan Jennifer Haller isimli Seattlelı… 43 yaşındaki Haller, “Hepimiz çaresiz hissediyoruz ve bu aşı süreci bizim bir şeyler yapabilmemiz için harika bir fırsat. İki çocuğum var ve onlarda yaptıklarımı bayağı havalı buluyor” dedi.