‘Sokağa çıkmak yasaklansın’

Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada “İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz” dedi. Toplu ulaşım aracı kullanan kişileri de hatırlatan İYİ Partili Lütfü Türkkan, “İstanbul, Ankara, İzmir'i hesap edin. Bu tehlikeyi ne kadar daha görmezden geleceğiz?” diye sordu.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur da “15 gün sokağa çıkma yasağı ilanıyla, İtalya gibi her gün yüzlerce kayıp vermekten kurtulabiliriz” dedi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak şunları söyledi:
“Hükümetimize doktor olarak sesleniyorum. Artık radikal önlem alma zamanıdır. Kayıp vermeyelim; ventilasyon cihazlarımız kısıtlı sayıda, hemen yapmazsak İtalya'ya döneriz.”
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Yorumlar
(7 )
Herekeli - lütfü bu ülkede sen ve senin gibi 3.5 kişi var sen ve onlar sokağa çıkmasın bu ülkeye gelecek olan mikrop asla gelmez
Mülayim Çoksert - Teklifini kendisi ve ailesi üzerinde uygulasın, numune insan olduğunu görelim.....İtalyanlar Avrupa'nın en yaşlı insanları;virüs en çok yaşlıları etkiliyor.
10numara 5yıldız - Nasıl bir işinize yarayacak acaba miillet adına düşündüğünüze yemin etseniz inanmam
Vatandaş - Boş Yapma.
Ramiz Karaeski - Bir A.Ş ,mis gibi dünyalık hane yalı,Alaçatıda 5yıldızlı otel sahibi bir vekil olunca herkesi tuzu kuru sanıyor.Yaptığın açıklamanın altını doldurursun önce.Kira ödeyen,kredi kartı ve kredi borcu ödemesi olan esnafı,kobisi,memuru,mavi yakalı işçisi,asgari ücretlisine devlet ne gibi kolaylıklar sağlayacak?Bunlar hakkında hükümete bir teklifin olur mesela.Ohhh çıkmayın sokağa ne güzel önlem be!
mehmet - bizi italya ile karıştırmayın , biz dinimiz gereği en azından temiz bir toplumuz, italyanlar avrupa da elini yıkamayanların en çok olduğu ülke, 15 gün karantina demek ülkenin durması demektir, milyonlarca kişi işsiz kalır,tedbirleri sıkılaştırarak gereksiz dışarı çıkmaları engelleyerek bu krizi en hafif şekilde atlatabiliriz.
Levent - lütfü yine boş konuştu... bu ülkede günlük yevmiye ile çalışan 15 milyon insan var senin gibi kirada aylık 120 bin tl kira gelirimiz yok.. ha ayrıca hazinenin kötü gün paramızı da siyasete seçimde yediniz e girmiyoruz....
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