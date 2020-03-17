Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:24 TSİ- Gündem G: Bugün 12:32 TSİ

‘Sokağa çıkmak yasaklansın’

Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı artarken, İYİ Parti’den flaş bir teklif geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak tüm yurtta ‘Sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmesini istedi.
mask

Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada “İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz” dedi. Toplu ulaşım aracı kullanan kişileri de hatırlatan İYİ Partili Lütfü Türkkan, “İstanbul, Ankara, İzmir'i hesap edin. Bu tehlikeyi ne kadar daha görmezden geleceğiz?” diye sordu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur da “15 gün sokağa çıkma yasağı ilanıyla, İtalya gibi her gün yüzlerce kayıp vermekten kurtulabiliriz” dedi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Hükümetimize doktor olarak sesleniyorum. Artık radikal önlem alma zamanıdır. Kayıp vermeyelim; ventilasyon cihazlarımız kısıtlı sayıda, hemen yapmazsak İtalya'ya döneriz.”

Bugün 09:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(7)
07

Herekeli - lütfü bu ülkede sen ve senin gibi 3.5 kişi var sen ve onlar sokağa çıkmasın bu ülkeye gelecek olan mikrop asla gelmez

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Mart 12:05
06

Mülayim Çoksert - Teklifini kendisi ve ailesi üzerinde uygulasın, numune insan olduğunu görelim.....İtalyanlar Avrupa'nın en yaşlı insanları;virüs en çok yaşlıları etkiliyor.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Mart 11:48
05

10numara 5yıldız - Nasıl bir işinize yarayacak acaba miillet adına düşündüğünüze yemin etseniz inanmam

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Mart 11:39
03

Ramiz Karaeski - Bir A.Ş ,mis gibi dünyalık hane yalı,Alaçatıda 5yıldızlı otel sahibi bir vekil olunca herkesi tuzu kuru sanıyor.Yaptığın açıklamanın altını doldurursun önce.Kira ödeyen,kredi kartı ve kredi borcu ödemesi olan esnafı,kobisi,memuru,mavi yakalı işçisi,asgari ücretlisine devlet ne gibi kolaylıklar sağlayacak?Bunlar hakkında hükümete bir teklifin olur mesela.Ohhh çıkmayın sokağa ne güzel önlem be!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 11:08
02

mehmet - bizi italya ile karıştırmayın , biz dinimiz gereği en azından temiz bir toplumuz, italyanlar avrupa da elini yıkamayanların en çok olduğu ülke, 15 gün karantina demek ülkenin durması demektir, milyonlarca kişi işsiz kalır,tedbirleri sıkılaştırarak gereksiz dışarı çıkmaları engelleyerek bu krizi en hafif şekilde atlatabiliriz.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Mart 09:52
01

Levent - lütfü yine boş konuştu... bu ülkede günlük yevmiye ile çalışan 15 milyon insan var senin gibi kirada aylık 120 bin tl kira gelirimiz yok.. ha ayrıca hazinenin kötü gün paramızı da siyasete seçimde yediniz e girmiyoruz....

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Mart 09:46
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’ mask
‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’
Sepaş'tan korona uyarısı! mask
Sepaş'tan korona uyarısı!
Hürriyet’ten Korona toplantısı mask
Hürriyet’ten Korona toplantısı
Benzin fiyatlarına zam geldi! mask
Benzin fiyatlarına zam geldi!
İzmit Belediyesine vergi ödemeleri, internet sayfasından da yatırılabilecek mask
İzmit Belediyesine vergi ödemeleri, internet sayfasından da yatırılabilecek
İzmit’te fırınlara Koronavirüs denetimi mask
İzmit’te fırınlara Koronavirüs denetimi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL