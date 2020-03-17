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Hürriyet’ten Korona toplantısı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, korona virüsüne karşı personelin alması gereken tedbirleri hatırlattı
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İzmit Belediyesi Makam Toplantı Odasında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediye personelinin virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığının önerdiği önlemlerin harfiyen uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Hürriyet, salgın riskine karşı panik ortamının oluşmasına izin vermeden tedbirlerin ciddiyetle uygulanmasını istedi. 

AMACIMIZ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK

Başkan Hürriyet, “Kamudan gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını sürdüreceğiz. İnsanların yoğun olarak bulunduğu park, cami, Pazar alanı gibi yerleri sıklıkla dezenfekte edeceğiz. yurttaşlarımızın sıklıkla bir araya geldiği tesislerimizi ileri bir tarihe kadar kapalı tutma kararı aldık. Salgın riski ortadan kalktığı zaman tesislerimiz rutin çalışmalarına devam edecek. Amacımız, Korona Virüsü’nün sıklıkla bulaştığı sosyal ortamları en aza indirgemek, insan sağlığını korumak, salgın zincirini ortadan kaldırmak” dedi. 

BİRÇOK ETKİNLİK ERTELENDİ

İzmit Belediyesi olarak hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, geçtiğimiz günlerde Mart ayı sonuna kadar planlanmış olan söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerin iptal edildiğini hatırlatan Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde devam eden Anne Eli projesi kapsamındaki Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik yemek dağıtımı, toplu geziler ve bağlı talepler, İZMEK ve tiyatro kurslarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini belirtti. 

ORTAK MEKANLAR KAPALI KALACAK

Bunların dışında Emekli Evleri, 20 spor salonu, Down Cafe, İzmit Gündoğdu Yüzme Havuzu, Yıldızlar Yüzme Kulübü Havuzu, 3 spor tesisi, kültür merkezleri, mahalle konakları, Speaking Cafe, Modern Hayvan Pazarı, Deprem Müzesi, 3D Yazıcı Merkezi, Plenateryum, Sahne Sanatları Merkezi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi, Genç Girişimciler Merkezi, Üniversite Kapalı Pazarı hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, daha sonradan açıklanacak bir tarihe kadar kapalı kalacak. 

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