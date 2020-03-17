Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: "Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir."