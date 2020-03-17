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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da bu sabah saat 08.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14’te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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