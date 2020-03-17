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7 kuruş zamlanmıştı! İndirim geldi...

Dün 7 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
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Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşe bağlı olarak benzin fiyatları çok sık değişiyor. Sektör kaynaklarından alın bilgiye göre dün 7 kuruş zam gelen benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

BENZİN FİYATI MOTORİNDEN DÜŞÜK

Benzine geçen hafta gelen art arda indirimlerin ardından şu an için motorinden daha düşük. İstanbul’da benzinin litresi 5.61 TL’den satılırken, motorinin litresi 5.69 TL’den satılıyor. Benzinin litresi İstanbul’da 5.61 TL’den Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.71 TL’den satılıyor. Motorinin litre fiyatında ise henüz bir bir indirim yok.

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Yorumlar

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Tekin 41 - LPG BASKA BIRSEYDENMI URETILIYOR?YOKA VATANDAS SOYGUNU LPG UZERINDENMI YAPILIYOR!!!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 10:10

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