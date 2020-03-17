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Beşiktaş’ta korona virüs paniği!

Beşiktaş’ın kanat oyuncuları Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou’nun, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen korona virüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye’de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, siyah-beyazlılarda huzursuzluğa neden oldu.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray’la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa’nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye’de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.

Özellikle ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N’Koudou’nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmek istemediği öğrenildi.Kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi.

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