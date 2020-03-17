Vali Aksoy'un başkanlığında korona toplantısı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park Genel Müdürü Salih Kumbar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker ile Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara katıldı

Valilik Toplantı Salonu’ndaki buluşmada Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilimiz genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ayrıntılarıyla ele alınarak, değerlendirildi.