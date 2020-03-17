Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsünün tespitinin yapıldığı 25 hastanenin ismi açıklandı. Açıklanan hastanelerin içinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de (SAÜEAH) bulunuyor. SAÜEAH'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi tamamen boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi. Hastane içinde bulunan hastalar başka hastanelere gönderilirken, poliklinikler hizmet vermeyecek. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan karantina altındaki hastalarda bu hastaneye sevk edilecek. Hastane içinde görevlilerin maske takarak önlem aldığı görüldü.
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Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz