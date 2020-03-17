Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler kapsamında toplu alanlarda bulunma risklerini önlemek adına Sepaş Müşteri Hizmetleri Merkezine gelmeden https://www.sepas.com.tr/online-islemler ve e-Devlet’ten üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
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Sepaş'tan korona uyarısı!
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sepaş Müşteri Hizmetleri Merkezine gitmeden işlemler gerçekleştirilebilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz