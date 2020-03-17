Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ndeki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, KYK'ya bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurt dışından gelecekler için hazırlandı. Yurt dışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak, gözetim altında kalmaları sağlanacak.
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İzmit'te yurt dışından gelecekler için yurt hazırlandı
İzmit'te bulunan, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, yurt dışından Türkiye’ye gelecekler için hazırlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz