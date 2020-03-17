Marketler, lokantalar ve AVM’ler kapalı mı?

Corona virüsü Türkiye'de de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınlayarak yeni kararları paylaştı. Peki hangi mekanlar kapatılacak?
HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.
* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.
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Yorumlar
(1 )
41 Burda - avm lerde çalışanlar insan değil mi neden avm ler açık
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