Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:41 TSİ- Gündem G: Bugün 12:47 TSİ

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

Çin'de yayın yapan bir tıbbi dergi ABD'de bilim insanlarının koronavirüs araştırmalarına yer verdi. Araştırmada, koronavirüsten en çok etkilenen kan grubunun A grubu, en az etkilenenin ise 0 grubu olduğu belirtildi.
mask

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yayın yapan tıbbi dergi BMJ, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın desteklediği çevrimiçi sağllık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmasına yer verdi.

Söz konusu araştırma dünyayı etkisi altına alan ve 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün hangi kan gruplarında daha etkili olduğu ile ilgili bilgiler sunuyor.

2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ

Derginin yer verdiği araştırmada şu ifadeler yer aldı:

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi. Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.

0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK

Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı. medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.

Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:

A kan grubu: %37.75

0 kan grubu: %25.80

AB VE B KAN GRUPLARI ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMEDİ

Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.

Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.

Bugün 12:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Amatöre bağış miktarı 100 bin lirayı buldu mask
Amatöre bağış miktarı 100 bin lirayı buldu
Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor mask
Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor
‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’ mask
‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’
Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi mask
Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi
Sepaş'tan korona uyarısı! mask
Sepaş'tan korona uyarısı!
Vali Aksoy'un başkanlığında korona toplantısı mask
Vali Aksoy'un başkanlığında korona toplantısı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL