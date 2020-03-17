Kartepe Belediye Play Off’a yükseldi

1.Küme U-19 Futbol Ligi Yükselme Baraj maçında, İlimtepe Kullar 1875 Spor ile Kartepe Belediyespor karşı karşıya geldi. Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan maçta, Kartepe Belediyespor, İlimtepe takımını 7-0 yendi ve Play Off’a yükseldi. Teknik sorumlu Hasan Şişman ile Selahattin Tanrıkulu, maç sonrası, galibiyeti tüm futbolcularıyla kutladı. Teknik heyet, başarıdan dolayı futbolcuları tek tek kutladı.