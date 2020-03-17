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Kadıköyspor puan farkını açıyor

2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda, sezon başından bu yana yüksek tempolu ve başarılı maçlar oynayan lider İzmit Kadıköyspor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla hafta sonu deplasmanda çok önemli galibiyet elde etti.

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2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda, sezon başından bu yana yüksek tempolu ve başarılı maçlar oynayan lider İzmit Kadıköyspor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla hafta sonu deplasmanda çok önemli galibiyet elde etti. Takipçilerinden Hereke Gençlik Eğitim Kültür’ü 2-1 yenen takım, puanını 30’a çıkardı ve şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. 11. hafta maçını galibiyetle kapatan Kadıköy,  şimdiye kadar oynadığı on maçta 10 galibiyet alırken sadece bir kez yenildi.

MAÇ HEREKE’DEYDİ…

Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynanan maçta, Hereke Gençlik Eğitim Kültür maçını zor da olsa galibiyetle kapattı. Kadıköyspor bu hafta sonu ikinci sıradaki takipçisi 26 puanlı Başiskele Birlikspor ile zorlu maça çıkacak, rakibini yenerse puan farkını 9 olacak. Her iki takım zorlu bu maçın çalışmalarına başladı. Hafta sonu derbi niteliği taşıyan karşılaşma, Corona Virüs nedeniyle ertelenmezse seyircisiz oynanacak. Bu kritik maç öncesinde görüş belirten antrenör İbrahim Yıldız “Kadıköyspor olarak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz galip gelerek mutlu sona ulaşmaktır” dedi.

 

 

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