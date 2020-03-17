Acısu kaçıyor Şirin kovalıyor

İki köy takımı 25 puanla lider olan Acısu Belediyespor ile ikinci sırada 23 puanla şampiyonluğa oynayan Şirinspor takımları, 2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda hafta sonu oynadıkları maçları kazanarak, şampiyonluk yoluna devam etti. Kartepe eteklerindeki altında ikamet eden ve zirve için büyük mücadele ediyor. Acısu Belediyespor son haftaların başarılı takımı ve lider durumda olan amansız yarış tüm hızı ile devam ediyor. Acısu Belediyespor, bu hafta sonu Uzuntarlaspor’u 7-2 yendi, Şirinspor da, Akmeşespor’u 6-1 mağlup etti. Bu hafta sonu lider Acısu, Sarımeşe Belediyespor ile karşılaşacak.