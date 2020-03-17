İki köy takımı 25 puanla lider olan Acısu Belediyespor ile ikinci sırada 23 puanla şampiyonluğa oynayan Şirinspor takımları, 2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda hafta sonu oynadıkları maçları kazanarak, şampiyonluk yoluna devam etti. Kartepe eteklerindeki altında ikamet eden ve zirve için büyük mücadele ediyor. Acısu Belediyespor son haftaların başarılı takımı ve lider durumda olan amansız yarış tüm hızı ile devam ediyor. Acısu Belediyespor, bu hafta sonu Uzuntarlaspor’u 7-2 yendi, Şirinspor da, Akmeşespor’u 6-1 mağlup etti. Bu hafta sonu lider Acısu, Sarımeşe Belediyespor ile karşılaşacak.
Bugün 13:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:01 TSİ
Acısu kaçıyor Şirin kovalıyor
İki köy takımı 25 puanla lider olan Acısu Belediyespor ile ikinci sırada 23 puanla şampiyonluğa oynayan Şirinspor takımları, 2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda hafta sonu oynadıkları maçları kazanarak, şampiyonluk yoluna devam etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz