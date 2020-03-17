Hergeleci İbrahim de dezenfekte edildi

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda korona virüs temizliğimi devam ediyor. Yoğun şekilde dezenfekte edilen spor tesisleri arasında bulunan Hergeleci İbrahim Spor Salonu, baştan aşağıya ilaçlandı.
Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda korona virüs temizliğimi devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz