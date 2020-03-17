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Hergeleci İbrahim de dezenfekte edildi

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda korona virüs temizliğimi devam ediyor.

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Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda korona virüs temizliğimi devam ediyor. Yoğun şekilde dezenfekte edilen spor tesisleri arasında bulunan Hergeleci İbrahim Spor Salonu, baştan aşağıya ilaçlandı. 

 

Bugün 13:00 TSİ - Spor

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