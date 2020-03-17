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Hayvanat Bahçesi kapılarını kapattı

Kocaeli’de 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerine kapıları kapattı.
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Darıca'da bulunan ve içerisinde 250’nin üzerinde türden oluşan 3 binden fazla hayvan nüfusuna sahip Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi kapılarını kapattı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüsü nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinde bulunan hayvan nüfusu için de özel önlemler alındı.

"SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olarak korona virüs Co-19 salgını konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayvanlarımızın, çalışanlarımızın ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu sebeple parkımızı bir süre ziyarete kapalı tutacağız. Bu süreçte ekibimiz hayvanlarımızın eksiksiz bakımı için dönüşümlü olarak çalışmayı sürdürecek. Salgının yıkıcı etkilerinin, tüm dünyada en az hasarla ve kısa süre içinde atlatılması dileğiyle” ifadelerine yer verildi.

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