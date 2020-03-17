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Büyükakın açıkladı: Kira alınmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldığı süre zarfında kira alınmayacağını duyurdu
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Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medyadan duyuru yaptı.

İşte Büyükakın'ın paylaşımı:

"Koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan ilave kararlar: İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldığı süre zarfında herhangi bir kira alınmayacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olanlara koronavirüs tedbir kararları sona erinceye kadar herhangi bir icra takibi yapılmayacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımızdan süresi dolanlar, koronavirüs tedbirleri sebebiyle yeni bir sosyal incelemeye gerek kalmaksızın yardım yapılmaya devam edilecektir."

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