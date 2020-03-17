CHP Genel Merkezi corona virüsü tedbirleri kapsamında genel merkezi ziyarete kapattı. Söz konusu önlem CHP Genel Merkezi'nden atılan bu mesajla üyelere duyuruldu: “Değerli Üyemiz, Ülkemizi de içine alan Koronavirüs (COVID-19) tehdidi geçene kadar "Hepimizin Sağlığı İçin" CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz.”
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CHP'den flaş korona kararı!
CHP Genel Merkezi yayınladığı mesajla corona virüsü tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldığını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz