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CHP'den flaş korona kararı!

CHP Genel Merkezi yayınladığı mesajla corona virüsü tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldığını duyurdu
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CHP Genel Merkezi corona virüsü tedbirleri kapsamında genel merkezi ziyarete kapattı. Söz konusu önlem CHP Genel Merkezi'nden atılan bu mesajla üyelere duyuruldu: “Değerli Üyemiz, Ülkemizi de içine alan Koronavirüs (COVID-19) tehdidi geçene kadar "Hepimizin Sağlığı İçin" CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz.”

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