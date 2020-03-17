CHP'den flaş korona kararı!

CHP Genel Merkezi corona virüsü tedbirleri kapsamında genel merkezi ziyarete kapattı. Söz konusu önlem CHP Genel Merkezi'nden atılan bu mesajla üyelere duyuruldu: “Değerli Üyemiz, Ülkemizi de içine alan Koronavirüs (COVID-19) tehdidi geçene kadar "Hepimizin Sağlığı İçin" CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz.”