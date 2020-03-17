Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Temel sorumluluğumuz ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak” dedi.

DİJİTAL YÖNLENDİRME

Garanti BBVA’nın aldığı önlemler şöyle sıralandı:

Garanti BBVA genel müdürlük, bölge ve şube fonksiyonlarının tüm bankacılık işlemlerini kesintisiz yürütebilmesi için tüm altyapı sistemleri eksiksiz hizmet verecek durumdadır.

Müşterilere nakit dışı işlemleri için bankanın dijital kanallarını tercih etmesi tavsiye edilecek ve bilgilendirme kanallarından Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ile Garanti BBVA Mobil’e yönlendirilecek. Ancak şubeden hizmet almak isteyenler için her türlü servis eksiksiz sunulacak.

Mevcutta dijital bankacılık kanallarını kullanmayan müşteriler, kart bilgileriyle anında parola alıp işlemlerini dijitale taşıyabilecek.

Müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan yapabilmeleri için, yeni bir değerlendirmeye kadar ATM’lerden günlük minimum para çekme limiti 5.000 TL’ye çıkarılacak.

DİĞER ATM ÜCRETSİZ

Diğer banka ATM’lerinde para çekme ücretsiz olacak.

Kalabalığın yarattığı risk dikkate alınarak, 17 Mart’tan itibaren tüm Garanti BBVA binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken, şubelerdeki hizmetin etkilenmemesi için gerekli sayıda çalışan hazır bulunacak.

Müşterilerin birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenecek.