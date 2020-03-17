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Korona virüs nedeniyle aciller bomboş kaldı!

Coronavirüs tehlikesine karşılık, sağlıkçıların uyarıları işe yaradı. Hastanelerin poliklinik bölümleri ve acil servisler tarihinin en boş günlerini yaşadı
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Coronavirüs kabusu nedeniyle şehirde hayat adeta durdu. İnsan kalabalığının yaşanacağı her organizasyon ve aktiviteler durduruldu. İnsanlara gerekmedikçe sokağa çıkmamaları söyleniyor. Doktorlar, hastane ve sağlık kuruluşlarına gitmemesi için vatandaşları uyardı.

ACİLLER BOMBOŞ

Bu uyarıların ardından sağlık kuruluşlarındaki hasta sayısı ciddi oranda düştü. Acil Servisi en kalabalık hastane olarak bilinen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde in cin top oynuyor. 250-300 kişinin beklediği acillerde artık tek tük hasta bulunuyor.

POLİKLİNİKLERDE HASTA SAYISI AZALDI

İlimizde hizmet veren sağlık kuruluşları en sakin dönemlerini yaşıyor. En kalabalık hastaneler olarak bilinen Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik hastalarının sayısı da azaldı. Hastane koridorları bomboş kaldı.

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