İYİ Parti il kongresi ertelendi

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 22 Mart Pazar günü yapılması planlanan kongresi korona tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili İYİ Parti Kocaeli teşkilatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İYİ Parti genel merkezimizle yaptığımız görüşme neticesinde, dünya genelinde yaşanan ve maalesef ülkemizi de içerisine alan salgın tehlikesi sebebiyle, 22 Mart Pazar günü yapmayı planladığımız 2. Olağan il kongremizi, vatandaşlarımız açısından herhangi bir riske meydan vermemek adına iptal kararı alarak ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ile sağlığı bizler için her zaman ve her koşulda her şeyden önce gelmektedir. Korona virüse karşı tedbir amaçlı almış olduğumuz karar neticesinde herkesin sağduyu içerisinde uyarıları dikkate almaları hem kendileri hem de yakınları, diğer insanları için büyük önem taşımaktadır. Yeni tip korona virüsünün en kısa zamanda kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin ve tüm insanlığın, kısa bir süre içerisinde bu felaketi atlatacağını ümit ediyorum. Kongre tarihimiz ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Hepinizi saygı sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.”