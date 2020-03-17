Gelir vergisi süresi uzatıldı

Corona virüs önlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi beyanname süresini uzattı. Bakanlık açıklamasında "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.