Amatöre bağış miktarı 100 bin lirayı buldu

amatoredestek.com adresinde, tuttur.com kullanıcı adıyla giriş yapan kullanıcılar, semtinin, ilçesinin, şehrinin takımına oy vererek kazananı belirlerken; dileyen kullanıcılar iddaa oyunlarını tuttur.com'dan yaparak yapılacak bağış miktarının artmasına katkıda bulunuyor.

ŞİMDİDEN TAKIM BAŞINA 15 BİN TL!

tuttur.com'un "Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne her ay maddi destek" parolasıyla yola çıktığı amatoredestek.com sitesinde oylama sürüyor.Mart ayının ilk yarısında kullanıcılar takımlarını ilk sıralara oturtmak için oylama yaparken; kumbarada biriken para da ayın ilk yarısında 100 bin TL barajını aştı. 3385 takımın yarıştığı, 40 bin civarında oyun kullanıldığı amatoredestek.com'da Mart ayı kumbarasında biriken para 100 bin TL'yi geçti. Takım başına düşecek rakam ise 15 bin civarında.

PROJE NEDİR?..

tuttur.com'un Mart ayında faaliyete geçirdiği Amatöre Destek projesinde her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübü maddi destekle buluşuyor! Proje için yayına alınan amatoredestek.com sitesinden amatör kulüplere oy veriliyor; her ayın sonunda ilk sırayı alan 7 bölge birincisi, tuttur.com'un aylık gelirinin sitede ilan edilen miktarını almaya hak kazanıyor. Taraftarlar da tuttur.com üzerinden iddaa oynayarak kulüplere aktarılacak olan tutarın artmasını sağlıyor.