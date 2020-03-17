Karateci Buğlem Türkiye üçüncüsü oldu

12-15 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Karate Şampiyonası’na katılan Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi öğrencisi Buğlem Yanık okulunu temsilen katıldığı şampiyonada Genç bayanlar +68 KG da Türkiye 3’ncüsü olarak, başarıya imza attı. Çayırova ilçesinin köklü ve başarılı Liselerinden Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi öğrencisi olan ve 6 yıldır hocası Hazim Özdemir nezaretinde Karate yapan Buğlem Yanık yıl sonunda yapılacak olan ve Avrupa Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Türkiye Gençler Karate şampiyonasına hazır olduğunu gösterdi. Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi Müdürü Özer Güngören yaptığı açıklamada, öğrencisi Buğlem Yanık'ın bu başarısından dolayı okul olarak çok mutlu olduklarını, akademik başarı hedeflerinin yanı sıra öğrencilerinin sportif ve sosyal gelişimi için de birçok çalışma yaptıklarını belirtirken, okul yönetimi olarak öğrencilerini her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.