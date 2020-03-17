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Gölcükspor, 6 puanlık maça hazırlanıyor

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçen hafta Maltepe Stadı’nda oynadığı Halide Edip maçında aldığı mağlubiyetle 14’ncü sıraya düştü ve 31 puanda kalırken, düşme hattı ile arasındaki puan farkı 3’e düştü.
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçen hafta Maltepe Stadı’nda oynadığı Halide Edip maçında aldığı mağlubiyetle 14’ncü sıraya düştü ve 31 puanda kalırken, düşme hattı ile arasındaki puan farkı 3’e düştü. Zor günler geçiren ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Gölcükspor, Maltepe’de oynanan müsabakayı 2-1 kaybederken, bu hafta sonu kendi sahasında sezonun en zor maçlarından birini oynayacak. 15’nci sırada ve 29 puanda olan Yeşilyurt Belediye’yi konuk edecek, Kırmızı Siyahlılar, Gölcükspor zorlu maçın hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başladı. Altı puanlık maça çıkacak olan Gölcükspor, 6 puan değerinde olduğu karşılaşmada, bir alt sıradaki rakibi Yeşilyurt küme düşme potasının hemen üstünde olduğu için, 6 puanlık maçta seyircisiz oynayacak olması, en büyük dezavantaj olarak görülüyor. Teknik sorumlu Ömer Faruk Uzuner, “İçeride ve dışarıda puan ve puanlar almak zorundayız. Yeşilyurt maçı gerçekten her iki takım için de zor olacak. Ancak kendi sahamızda maçı kazanıp, üst sıralara çıkmak istiyoruz” dedi.

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