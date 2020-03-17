Juventus ve Merih’e sıkı gözetim

Talya’yı vuran koronavirüs salgını, İtalya’nın dünya devi takımı Juventus’u da olumsuz etkiledi. Takımda iki oyuncuda virüse rastlanması sonrasında tüm takım karantinaya alındı. Karamürselli futbolcumuz Juventuslu Merih Demiral da sıkı gözetim altında bulunuyor. Ronaldo ise özel bir ada satın alarak ailesiyle buraya kapandı ve karantina altında tutuluyor. Takımda Rugani’de koronavirüse rastlandı.