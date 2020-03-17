Talya’yı vuran koronavirüs salgını, İtalya’nın dünya devi takımı Juventus’u da olumsuz etkiledi. Takımda iki oyuncuda virüse rastlanması sonrasında tüm takım karantinaya alındı. Karamürselli futbolcumuz Juventuslu Merih Demiral da sıkı gözetim altında bulunuyor. Ronaldo ise özel bir ada satın alarak ailesiyle buraya kapandı ve karantina altında tutuluyor. Takımda Rugani’de koronavirüse rastlandı.
Bugün 14:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:15 TSİ
Juventus ve Merih’e sıkı gözetim
Talya’yı vuran koronavirüs salgını, İtalya’nın dünya devi takımı Juventus’u da olumsuz etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz