Periler, Fener’e bileniyor

Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediye Gençlik Kulübü, geçen hafta kendi sahasında son sırada, Samsun Canik Belediyespor maçında sahaya yedek kadrosuyla çıkmasına rağmen, son sıradaki rakibini 83-54 yenerek, önemli galibiyet elde etmişti. Pazar günü, kupada yenilip ikinci olduğu şampiyon Fenerbahçe ile zorlu maça çıkacak. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, maçın hazırlıklarına kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak başladı. Coronavirüs nedeniyle çalışmalara iki gün ara veren takım, yarın ilk idmanını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapacak. Bu idman saat 17.00’de başlayacak. Pazar günü Metro Enerji’de oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Başanterenör Hasan Fırat Okul, Fenerbahçe maçı için yaptığı açıklamada “Maçın seyircisiz oynanması bizim için avantaj. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen çabayı gösterip, Fenerbahçe gibi güçlü takımı kendi evinde yenmek ve kupa rövanşını almak istiyoruz” dedi. İzmit Belediyespor, Fenerbahçe maçı için cumartesi günü İstanbul’da kampa girecek.