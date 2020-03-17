TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Kemerspor 2003 galibiyetinin sevinci sürerken, Esenler Erok karşısında alınan 4-0’lık yenilginin şoku sürüyor. Pazar günü Kocaelispor’u konuk edecek Ordu ekibi, erteleme maçında bugün de Kozanspor takımını ağırlayacak. Bir haftada üç maç oynayacak ekipte, teknik adam Hüseyinoğlu umutlu. Sarı-Lacivertli ekibin Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, “Zorlu bir maçları kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz” dedi. Hüseyinoğlu, “Bu tür maçların sıkıntısı ve havası çok farklı oluyor. Biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hedefimiz bu yıl ligde kalmak ve alt sıralardan kurtulmaktır. Taraftarımıza da bizlere 90 dakika destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Hüseyinoğlu: düşme hattından kurtulmak istiyoruz
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Kemerspor 2003 galibiyetinin sevinci sürerken, Esenler Erok karşısında alınan 4-0’lık yenilginin şoku sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz