Hüseyinoğlu: düşme hattından kurtulmak istiyoruz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da Kemerspor 2003 galibiyetinin sevinci sürerken, Esenler Erok karşısında alınan 4-0’lık yenilginin şoku sürüyor. Pazar günü Kocaelispor’u konuk edecek Ordu ekibi, erteleme maçında bugün de Kozanspor takımını ağırlayacak. Bir haftada üç maç oynayacak ekipte, teknik adam Hüseyinoğlu umutlu. Sarı-Lacivertli ekibin Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, “Zorlu bir maçları kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz” dedi. Hüseyinoğlu, “Bu tür maçların sıkıntısı ve havası çok farklı oluyor. Biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hedefimiz bu yıl ligde kalmak ve alt sıralardan kurtulmaktır. Taraftarımıza da bizlere 90 dakika destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.