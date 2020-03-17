Dinçel: Şampiyonluğu Fethiye’de kutlayacağız !..

Sözlerine Pazar günü alınan 3-0’lık Alemdağ galibiyetiyle başlayan Dinçel “Alemdağ maçını alışık olmadığımız bir atmosferde oynadık. Sanki hazırlık maçı oynuyor gibiydik. Bu tür maçlar, serseri, yani ne olacağı belli olmayan maçlardır. Rehavete kapılmamalıyız demiştim. Ama şartlar ne olursa olsun kazanmak zorundaydık, nitekim öyle de oldu. Rakibimiz geçen haftadan hasarlı ve sıkıntılıydı. Ligde kalmaya çalışıyorlar. Bu, takımların kaderi. Kimileri çıkacak, kimileri ise düşecek” dedi.

RÖLANTİDE OYNADIK

Dinçel daha sonra “İlk yarı Mesut’un golü ile bitti. İkinci yarıda 80-90 aralığında Burak Süleyman’ın golleri ile maçı 3-0 bitirdik. Rakip bizi tehdit etmedi, ama zaman zaman duran top, zaman zaman da sürpriz çıkışlarla “Acaba” dedirtti. İdare ederek, rölanti bir şekilde, -nasıl olsa bu maçı alacağım- görüntüsü vererek hareket ettik ve maçı kazandık. En yakın iki rakibimizin berabere kalması ile de farklar 14 ve 15 puan oldu” dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Dinçel sözlerini şöyle tamamladı: Allah bize 16. galibiyeti nasip etti. 18 maçta 16 galibiyet serisi, teknik adamlık kariyerimde ulaştığım en iyi maç başı galibiyet ortalamasıydı. Bu yüzden çok mutluyum. Önümüzdeki haftaki skorlara göre matematiksel olarak şampiyonluğumuz netleşebilir. Kalan süreci de keyifli bir şekilde bitiririz. Kemer maçında da alınan karar gereği, ne yazık ki taraftarımızdan yoksun maça çıkacağız, ama her zaman taraftarımızla, şehrimizle bir bütünüz. Buruk bir sevinç, ancak insan sağlığı söz konusu olunca hepimiz kararları saygıyla karşılıyoruz. İnşallah Fethiye Caddesi’nde taraftarla takım bütünleşmesi olacak ve şampiyonluğu kutlayacağız.