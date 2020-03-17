Avrupa heyecanına ramak kaldı !..

Adana’da gerçekleşen Kadınlar Türkiye Kupası’nda final oynayan ve ilimize büyük bir gurur yaşatan İzmit Belediyespor ligine dönmüş ve rakibi Samsun temsilcisi Canik Belediyespor’u 83-54’lük skorla deviren ekibimiz üst üste üçüncü toplamda da 20 maçında 11. galibiyetini elde etmişti. Mavi Yeşilli ekibimizin İzmit’e Avrupa kupası heyecanı yaşatmasına ramak kaldı.

KALAN MAÇLARI

Gizem’in oynamadığı, süper star Courtney’in de 10 dakika parkede kaldığı İzmit Belediyespor, ligler ertelenmezse 22 Mart Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Metro Energy Spor Salonu’nda saat 15.15’te başlayacak olan bu maç, bir bakıma kupa maçının da rövanşı olacak. İzmit Belediyespor’un kalan maçları Galatasaray (D), Kayseri (İ) ve Çankaya Üniversitesi (D) olacak.