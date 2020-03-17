Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sezonun 16. maçında deplasmanda Hakkarigücü ile karşılaşacaktı. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında kadınlar futbol ligleri ikinci bir talimata kadar ertelendi. Yeşil Siyahlılar bu süreçte gerek bireysel gerekse de takım olarak çalışmalarına devam edecek. Teknik Direktör Hasan Alemdar sporculara gerekli olan bireysel antrenman programlarını verdiklerini belirtti ve verilecek kararı beklemeye koyulduklarını ifade etti.
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Bizim kızlara dur durak yok!..
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sezonun 16. maçında deplasmanda Hakkarigücü ile karşılaşacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz