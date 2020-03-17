Basketbolcuların sıradaki rakibi Kayı Gençlik

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, son maçında konuk ettiği Murat Paşaoğluspor’a 113-75 üstünlük sağladı. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelede Kağıtspor, sezonun en yüksek skorlu galibiyetine imza atarken 7 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Kağıtspor’da Uğur Dokuyan 22 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynarken, Anıl 18, Cihan 14, Barbaros 13, Cem Han, Burak Şaşmaz ve Ömer 10’ar, Sertay 7, Yusuf 6, Bahadır da 3 sayı attı.

MAÇ CUMARTESİ

21. maçında 17. galibiyetine imza atan Kağıtspor Basketbol liderliğini sürdürdü. Lacivert Beyazlılar 22. maçında Ankara Kayı Gençlik ile karşılaşacak. 21 Mart Cumartesi günü Ankara Mamak Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Kağıtspor, zirve iddiası bulunan Karşıyaka ve Ted Ankara’yı konuk edecek, Çorluspor deplasmanına gidecek, Ege Üniversitesi’ni ağırlayacak, İzmir Büyükşehir deplasmanına gidecek ve son hafta Nazilli’yi ağırladıktan sonra normal sezonu noktalayacak.