Kocaeli’de sosyal hayat durdu

Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde binlerce ölüm yaşanırken ülkemizde de şimdiye kadar 47 kişide virüsün saptandığı açıklandı. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda tedbirler arttırılırken, yayınlanan genelge sonrası bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağı belirtildi.

SOKAKLAR BOŞALDI

Gece 00.00 itibariyle sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kocaeli’de tedbirler sonrasında yaşam durdu. Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından öğrencilerin büyük çoğunluğunun gitmesi, ‘evden çıkmayın’ uyarıları ve sosyal yaşam alanlarının kapatılması sonrası Kocaeli’de insanlar sokağa çıkmamaya başladı. Kafeler, barlar ve kahvehaneler kepenk kapatırken içerisinde sıraların oluştuğu bankalarda ise vatandaşlar dışarıda bekledi.

Özgün Erbulan – Nuri Akçaharman