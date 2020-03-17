Kocaeli’de sosyal hayat durdu

Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde binlerce ölüm yaşanırken ülkemizde de şimdiye kadar 47 kişide virüsün saptandığı açıklandı. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda tedbirler arttırılırken, yayınlanan genelge sonrası bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağı belirtildi.
SOKAKLAR BOŞALDI
Gece 00.00 itibariyle sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kocaeli’de tedbirler sonrasında yaşam durdu. Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından öğrencilerin büyük çoğunluğunun gitmesi, ‘evden çıkmayın’ uyarıları ve sosyal yaşam alanlarının kapatılması sonrası Kocaeli’de insanlar sokağa çıkmamaya başladı. Kafeler, barlar ve kahvehaneler kepenk kapatırken içerisinde sıraların oluştuğu bankalarda ise vatandaşlar dışarıda bekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz