Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:04 TSİ- Gündem G: Bugün 15:09 TSİ

Corona virüsü kabusu bitmek bilmiyor: Komşudan acı rekor

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan ve haftalar içerisinde küresel bir paniğe sebep olan bir salgına dönüşen corona virüsü (Covid-19) can almaya devam ediyor... Resmi rakamlara göre 7.332 kişi yaşamını yitirirken toplamda 185,387 kişiye corona virüsü bulaştığı açıklandı.
mask

Küresel corona virüsü paniği devam ederken bugün peş peşe açıklamalar geldi… Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü (Covid-19) ile ilgili günün en sıcak haberi hiç kuşkusuz ABD’den geldi…

ABD'nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı. 43 yaşındaki ABD’li bir kadının gönüllü olarak aşı olduğu anları AP haber ajansı okurlarına ve kamuoyuna aktardı. Bugün yapılan aşı sonrasında corona virüsüne karşı olarak geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi.

Fakat corona virüsü paniğinin devam ettiği günlerde bu iyimser tabloyu yerle bir eden yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dünya genelinde 185 bini aşkın kişinin hasta olduğu ve 7 bin 332 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsünün son rakamları ise kan dondurucu boyuta ulaştı.

WUHAN’DAN İYİ HABER GELDİ: TEK KİŞİ

13 yeni ölümün yaşandığı Çin’de 21 yeni vaka meydana gelirken uzmanların yaptığı açıklama, kötü haberin etkisini bir nebze azalttı. Yetkililer, Çin’in Wuhan kentinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini belirtirken bu yeni vakalardan 20’sinin ise ülke dışından enfeksiyonu kaptığını açıkladı.

Çin, corona virüse karşı geliştirdiği ilk aşı için klinik denemelerin yapılması yetkisini verdi. Haber, Çin’in People’s Daily gazetesinde yer aldı. Denemeler, Çin’in Askeri Sağlık Bilimleri Akademisi’nde araştırmacı olan Chen Wei öncülüğünde yürütülecek.

İRAN’DA YÜZDE 13’LÜK ARTIŞ

Çin’in ardından corona virüsünden en çok etkilenen diğer iki ülkeden biri olan İran’dan gelen yeni ölüm haberleri hastalığın etkisini gözler önüne serdi… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 135 artarak 988’e çıktığı belirtildi. Bu sonuçlara göre ölüm sayısında yüzde 13’lük bir artış meydana gelirken 16.169 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiği aktarıldı. (Reuters)

Bugün 15:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek mask
Gölcük ve Karamürsel yolları yenilenecek
Almanya’dan Yas-Der’e akülü sandalye bağışı mask
Almanya’dan Yas-Der’e akülü sandalye bağışı
“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız” mask
“Geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımız”
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret mask
PTT Başmüdürü Kaya’dan Vali Aksoy’a ziyaret
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı mask
Büyükakın, Çanakkale Zaferi’ni kutladı
TEV-Garring Vakfı’ndan Akyazı’ya Kodlama Atölyesi mask
TEV-Garring Vakfı’ndan Akyazı’ya Kodlama Atölyesi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL