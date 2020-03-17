Küresel corona virüsü paniği devam ederken bugün peş peşe açıklamalar geldi… Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü (Covid-19) ile ilgili günün en sıcak haberi hiç kuşkusuz ABD’den geldi…

ABD'nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı. 43 yaşındaki ABD’li bir kadının gönüllü olarak aşı olduğu anları AP haber ajansı okurlarına ve kamuoyuna aktardı. Bugün yapılan aşı sonrasında corona virüsüne karşı olarak geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi.

Fakat corona virüsü paniğinin devam ettiği günlerde bu iyimser tabloyu yerle bir eden yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dünya genelinde 185 bini aşkın kişinin hasta olduğu ve 7 bin 332 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsünün son rakamları ise kan dondurucu boyuta ulaştı.

WUHAN’DAN İYİ HABER GELDİ: TEK KİŞİ

13 yeni ölümün yaşandığı Çin’de 21 yeni vaka meydana gelirken uzmanların yaptığı açıklama, kötü haberin etkisini bir nebze azalttı. Yetkililer, Çin’in Wuhan kentinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini belirtirken bu yeni vakalardan 20’sinin ise ülke dışından enfeksiyonu kaptığını açıkladı.

Çin, corona virüse karşı geliştirdiği ilk aşı için klinik denemelerin yapılması yetkisini verdi. Haber, Çin’in People’s Daily gazetesinde yer aldı. Denemeler, Çin’in Askeri Sağlık Bilimleri Akademisi’nde araştırmacı olan Chen Wei öncülüğünde yürütülecek.

İRAN’DA YÜZDE 13’LÜK ARTIŞ

Çin’in ardından corona virüsünden en çok etkilenen diğer iki ülkeden biri olan İran’dan gelen yeni ölüm haberleri hastalığın etkisini gözler önüne serdi… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 135 artarak 988’e çıktığı belirtildi. Bu sonuçlara göre ölüm sayısında yüzde 13’lük bir artış meydana gelirken 16.169 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiği aktarıldı. (Reuters)