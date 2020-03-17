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Yıldızlı: Bir iki hafta siyaset yapmazsak kimse ölmez

Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP’de il yönetim kurulu toplantısı ve ilçe örgüt toplantıları ertelendi. Konuyla ilgili konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Bir iki hafta siyaset yapmazsak siyaset ölmez. Herkesin bu virüs salgınına karşı dikkatli hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle birçok parti kongrelerini ve toplantılarını iptal etti.  Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 1 Mart’ta yapılan il kongresinde kazanan başkan Harun Yıldızlı geçtiğimiz hafta il yönetimiyle ilk toplantısın gerçekleştirmişti. İkinci toplantıda görev dağılımı yapması beklenen Yıldızlı, alınan tedbirlerden dolayı toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK”

Tedbirler sadece il yönetimini değil aynı zamanda ilçe örgütlerinde yapılacak olan tüm toplantıları da erteletti. Konuyla ilgili konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “İl yönetim kurulu toplantımız ve ilçelerde yapılması planlanan tüm toplantılarımızı erteledik. Ülkenin bulunduğu duruma göre hareket etmek zorundayız. İl binamızda gerekli tedbirleri aldık, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir iki hafta siyaset yapmazsak siyaset ölmez. Herkesin bu virüs salgınına karşı dikkatli hareket etmesi gerekiyor” dedi.

 

Bugün 15:12 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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