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Simitçilere koronavirüse karşı maske ve eldiven 

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; koronavirüse karşı gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, simit satıcılarına maske ve eldiven dağıtımı yaptı
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koranavirüse karşı iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren simit tezgâhlarını da denetledi. Denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren simit tezgahlarında genel hijyen incelemesi gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri; simit tezgâhlarında çalışan personelin maske ve eldiven koruyucu malzemeleri mutlaka kullanması konusunda uyarı yapıp, kendilerine maske ve eldiven dağıttı.

MASKE VE ELDİVEN UYARISI

Zabıta ekipleri ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer; gıda üzerine satış yapan iş yerlerinde maske ve eldiven bulundurulması gerektiğine işaret ederek, gıda ile temas eden çalışanların mutlaka eldiven ve maske takması gerektiğine de vurgu yaptı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; simitlerin camekân dışında açıkta satışının yasak olduğuna dikkat çekerek, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

AÇIKTA SİMİT SATIŞINA GEÇİT YOK

Zabıta yetkilileri; vatandaşın da açıkta ve hiçbir hijyen şartını yerine getirmeden satışa sunulan gıda maddelerini tüketmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu hususta vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer; koronavirüse karşı teyakkuzda olduklarını ifade ederek halkın sağlığı için gereken tüm çalışmaların gerçekleştirildiğini, bundan sonra da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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