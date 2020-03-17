CHP İl Gençlik’te görev dağılımı tamam

Geçtiğimiz haftalarda iki adaylı gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde 179 oy ile gençliğin yeni başkanı Zeki Karakadılar seçildi. Karakadılar göreve gelmesinin ardından il yönetimi belirledi. Açıklanan listeye göre il yönetimi şu şekilde oldu:
İl Sekreteri: Emre Gümüş
İl Saymanı: Seda Bektaş
İl Bilişim Sorumlusu: Özlem Ünal
İl Eğitim Sekreteri: Şüheda Polat
Örgüt Yönetimleri (Batı Yakası)
Berk Temirkıran-Derviş Yıldırım
Örgüt Yönetimleri (Doğu Yakası)
Burak Akbulut-Gökhan Keser
Basın Yayın Halk İlişkiler : Ali Cem Güneş
Eylem ve Etkinlikler : Kerem Özmen-Umut Sevencan
Yerel Yönetimler : Semih Ulusman
Siyasi ve Hukuki İşler : Av.Ezgi Akaç
Sivil Toplum Kuruluşları : Taha Karavar
Tanıtım ve Medya : Taner Aslan
İnsan Hakları : Özgür İncehasan
Ar-Ge : B.Hakan Temizel-Gökhan Ulugöl
Sosyal Politikalar : Serhat İçer
İnternet ve Kurumsal Medya : Nejdet Genç
Kadın Hakları : Şirin Ayşegül Göroğlu
Bilim Kültür ve Turizm : Anıl Yüksel
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz