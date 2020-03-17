CHP İl Gençlik’te görev dağılımı tamam

Geçtiğimiz haftalarda iki adaylı gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde 179 oy ile gençliğin yeni başkanı Zeki Karakadılar seçildi. Karakadılar göreve gelmesinin ardından il yönetimi belirledi. Açıklanan listeye göre il yönetimi şu şekilde oldu:

İl Sekreteri: Emre Gümüş

İl Saymanı: Seda Bektaş

İl Bilişim Sorumlusu: Özlem Ünal

İl Eğitim Sekreteri: Şüheda Polat

Örgüt Yönetimleri (Batı Yakası)

Berk Temirkıran-Derviş Yıldırım

Örgüt Yönetimleri (Doğu Yakası)

Burak Akbulut-Gökhan Keser

Basın Yayın Halk İlişkiler : Ali Cem Güneş

Eylem ve Etkinlikler : Kerem Özmen-Umut Sevencan

Yerel Yönetimler : Semih Ulusman

Siyasi ve Hukuki İşler : Av.Ezgi Akaç

Sivil Toplum Kuruluşları : Taha Karavar

Tanıtım ve Medya : Taner Aslan

İnsan Hakları : Özgür İncehasan

Ar-Ge : B.Hakan Temizel-Gökhan Ulugöl

Sosyal Politikalar : Serhat İçer

İnternet ve Kurumsal Medya : Nejdet Genç

Kadın Hakları : Şirin Ayşegül Göroğlu

Bilim Kültür ve Turizm : Anıl Yüksel