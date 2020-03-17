Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:37 TSİ- Gündem G: Bugün 15:41 TSİ

CHP İl Gençlik’te görev dağılımı tamam

CHP İl Gençlik Kolları’nda kongrenin ardından görev dağılımı da tamamlandı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Geçtiğimiz haftalarda iki adaylı gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde 179 oy ile gençliğin yeni başkanı Zeki Karakadılar seçildi. Karakadılar göreve gelmesinin ardından il yönetimi belirledi. Açıklanan listeye göre il yönetimi şu şekilde oldu:

İl Sekreteri: Emre Gümüş
İl Saymanı: Seda Bektaş
İl Bilişim Sorumlusu: Özlem Ünal
İl Eğitim Sekreteri: Şüheda Polat

Örgüt Yönetimleri (Batı Yakası)
Berk Temirkıran-Derviş Yıldırım

Örgüt Yönetimleri (Doğu Yakası)
Burak Akbulut-Gökhan Keser

Basın Yayın Halk İlişkiler : Ali Cem Güneş
Eylem ve Etkinlikler : Kerem Özmen-Umut Sevencan
Yerel Yönetimler : Semih Ulusman
Siyasi ve Hukuki İşler : Av.Ezgi Akaç
Sivil Toplum Kuruluşları : Taha Karavar
Tanıtım ve Medya : Taner Aslan
İnsan Hakları : Özgür İncehasan
Ar-Ge : B.Hakan Temizel-Gökhan Ulugöl
Sosyal Politikalar : Serhat İçer
İnternet ve Kurumsal Medya : Nejdet Genç
Kadın Hakları : Şirin Ayşegül Göroğlu
Bilim Kültür ve Turizm : Anıl Yüksel

Bugün 15:37 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Amatöre bağış miktarı 100 bin lirayı buldu mask
Amatöre bağış miktarı 100 bin lirayı buldu
Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor mask
Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor
‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’ mask
‘’Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’
Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi mask
Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi
Sepaş'tan korona uyarısı! mask
Sepaş'tan korona uyarısı!
Vali Aksoy'un başkanlığında korona toplantısı mask
Vali Aksoy'un başkanlığında korona toplantısı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!

GALERİ

Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL