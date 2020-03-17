Corona virüsü nedeniyle ülke geneli alınan tedbirler kapsamında kafeler dahil olmak üzere birçok işletmenin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. Bu gece 00.00 itibariyle İzmit’te neredeyse bütün kafeler yasağa uyarken Cafe De La Rue isimli kafenin halen faaliyet göstermesi dikkat çekti. Kafenin ruhsatta restoran geçtiği öne sürülürken iki kez polisin de gittiği öğrenilen De La Rue kafenin neden kapatmadığı merak konusu oldu. De La Rue’nun kapatmamasındaki sebebin ruhsatındaki farklılık olabileceği iddia ediliyor.
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O kafe yasağa neden uymuyor?
Corona virüsü nedeniyle ülke geneli alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgede kafeler dahil olmak üzere birçok işletme bu gece 00.00 itibariyle kapandı. İzmit’te faaliyet gösteren Cafe De La Rue’nun iki kez polis gitmesine rağmen halen faaliyet göstermesi dikkat çekti.
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Yorumlar
(2 )
Yasin TRK - Mühürleyin kardeşim
Esnaf - o cafe büyük yerden torpilli kaldırım işgalinden beli değilmi yıllardır.kimse orayı yıktıramaz kolayınla
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