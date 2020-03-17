O kafe yasağa neden uymuyor?

Corona virüsü nedeniyle ülke geneli alınan tedbirler kapsamında kafeler dahil olmak üzere birçok işletmenin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. Bu gece 00.00 itibariyle İzmit’te neredeyse bütün kafeler yasağa uyarken Cafe De La Rue isimli kafenin halen faaliyet göstermesi dikkat çekti. Kafenin ruhsatta restoran geçtiği öne sürülürken iki kez polisin de gittiği öğrenilen De La Rue kafenin neden kapatmadığı merak konusu oldu. De La Rue’nun kapatmamasındaki sebebin ruhsatındaki farklılık olabileceği iddia ediliyor.