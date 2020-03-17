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O kafe yasağa neden uymuyor?

Corona virüsü nedeniyle ülke geneli alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgede kafeler dahil olmak üzere birçok işletme bu gece 00.00 itibariyle kapandı. İzmit’te faaliyet gösteren Cafe De La Rue’nun iki kez polis gitmesine rağmen halen faaliyet göstermesi dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Corona virüsü nedeniyle ülke geneli alınan tedbirler kapsamında kafeler dahil olmak üzere birçok işletmenin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. Bu gece 00.00 itibariyle İzmit’te neredeyse bütün kafeler yasağa uyarken Cafe De La Rue isimli kafenin halen faaliyet göstermesi dikkat çekti. Kafenin ruhsatta restoran geçtiği öne sürülürken iki kez polisin de gittiği öğrenilen De La Rue kafenin neden kapatmadığı merak konusu oldu.  De La Rue’nun kapatmamasındaki sebebin ruhsatındaki farklılık olabileceği iddia ediliyor.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
01

Esnaf - o cafe büyük yerden torpilli kaldırım işgalinden beli değilmi yıllardır.kimse orayı yıktıramaz kolayınla

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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