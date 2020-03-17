KOTO’dan ‘Koronavirüsle iktisadi mücadele’de önemli tedbir ve talepler

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle yaşanan sürecin ve alınan tedbirlerin iktisadi etkilerini görüşmek ve bu kapsamda acil talepleri belirlemek amacıyla olağanüstü toplandı. Toplantı sonucunda KOTO Yönetim Kurulu aşağıda yer alan konular hakkında tespit ve taleplerde bulunuldu.

ÜLKEMİZİN ALMIŞ OLDUĞU ÖNLEMLERİ DESTEKLİYORUZ

“Başta sağlık olmak üzere iktisadi etkileriyle de tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse (COVID-19) karşı ülkemizin en başından beri almış olduğu önlemleri takip ediyor ve destekliyoruz. Tüm üyelerimizin, esnafımızın, tüccarımızın devlet tarafından konulan tedbirlere harfiyen uymasının, bu zorlu sürecin hızlı bir şekilde atlatılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz.

ACİLEN İKTİSADİ TEDBİRLER ALINMALI

Tüm vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz olmakla beraber, ticaretin ve ekonominin göreceği zararın minimum düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla acilen iktisadi önemli tedbirler alınması gerekmektedir.

SGK GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN ÜSTLENİLMELİ

Öncelikle devletin aldığı tedbirler kapsamında bir takım işyerlerinin faaliyetlerine ara verilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Bu süreçte bu işletmelere destek sağlamak amacıyla kiralarının dondurulması, personel, SGK giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesi ve maaşlarının işsizlik fonundan karşılanması tarafımızca önerilmektedir.

BORÇLAR EN AZ 2 AY SÜREYLE ÖTELENMELİ

Diğer yandan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmelerle beraber diğer birçok işletme de süreçten olumsuz etkilenecektir. Bu kapsamda tüm su, elektrik, doğalgaz gibi sabit giderlerle ilgili bir destek planlaması hayata geçirilmeli, SGK, vergi dairesi ve kredi borçlarının en az önümüzdeki 2 aylık süre ile ötelenmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öte yandan e-haciz ve bunun gibi uygulamaların da durdurulması, iş dünyası için büyük önem arz etmektedir.

NEFES KREDİSİ/ KGF KEFALET, KAPSAM VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

İş dünyasının ekonomik geleceğini de gölgeleyen bu süreçte ek finansman ihtiyaçlarına da cevap verilebilmeli, alternatif kaynaklar sunulmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’nin kapsamı genişletilerek tekrardan uygun faizli /faizsiz olarak işletmelere verilmelidir. Ayrıca kredi temin etmede zorluk yaşayan işletmeler için Kredi Garanti Fonu kefalet sisteminin kapasitenin artırılması ve maliyetleri asgari seviyeye indirilmesi önem arz etmektedir.

SEKTÖRLERİN ÖNCELİĞİNE GÖRE DESTEK VE ÖNLEM

Alınacak önlemler ve devletimizce sunulacak destekler sektörel bazda değerlendirilmeli, toplumsal hayatta ve ekonomimiz içinde başat konumda olan sektörlere öncelik sağlanmalıdır. Özellikle toplumun öncelikli kesimlerine özellikli hizmet veren sektörlerin geleceği haricen düşünülmeli, devlet destekleri devam etmeli, eksik olan hizmetlerin daha sonra tamamlanmasının önü açılmalıdır.

SORUN YAŞAYAN ÜYELERİMİZ ODAMIZA BAŞVURABİLİR

Söz konusu sürecin iktisadi etkilerini en aza indirmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası olarak gerek devletimizden gelecek görevlendirmeler ile ilgili olarak gerekse üyelerimizden gelecek talepler çerçevesinde görevde olduğumuzu, kamu kurum kuruluşlarıyla temasta sıkıntı yaşayan üyelerimizin Odamıza başvurarak sorunlarını ve çözüm önerilerini tarafımıza iletmeleri halinde her türlü takibin yapılacağı hususunu bildiririz.”