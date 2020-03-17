Karamürsel meyve mirasına sahip çıkıyor

Projelerin Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde yürütüleceğini belirten Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, yaptığı açıklamada, “1970’li yıllar itibari ile gençler tarlaları terk ederek fabrikalara yöneldi. Üretim düştü, yılların birikimi olan tarım kültürü ile meyve ve sebze türleri yok olmaya başladı. Bu süreçte kimyasal ilaç ve gübre kullanımı da yaygınlaştı. Toprak ve yaban hayatı zarar gördü. Kayıplarımızı yıllar sonra fark ettik” dedi.

SON YILLARDA BİLİNÇ ARTTI

Son yıllarda kimyasalların insan sağlığına zararları ve beslenme konusunda bilincin artması, organik tarım ve geçmişin mirası olan meyve sebze türlerinin üretimini gündeme getirdi. Bugün ülkemizin farklı yörelerinde bu kapsamda çalışmalar yapılıyor. Etkinlikler düzenleniyor ve deneyimler paylaşılıyor.

ESKİ TÜRLER ÇOĞALTILIYOR

Karamürsel Meyve Mirası Projesi ile geçmişin mirası olan farklı türdeki meyve ve sebzelerin korunması ve yaşatılması amaçlanıyor. İlk olarak bahçelerde bu türlerin tespiti yapıldı ve bir envanter çıkarıldı. Kimyasal ilaç kullanılmayan proje bahçeleri oluşturuldu. Fidan dikilerek ya da aşılama ile eski türler çoğaltılıyor. Çok sayıda duyarlı kişi de talepte bulunuyor. Dernek, aşı kalemi temin ediyor. Tepeköy, Ereğli, Çamçukur ve Pazarköy de başlayan çalışmalar yaygınlaşıyor.

REÇEL, KURUTMA, SİRKE, KÖY EKMEĞİ…

Ayrıca Karamürsel’de yetişen meyve ve sebzelerin işlenerek değerlendirilmesi projesi de yürütülüyor. Proje kapsamında marmelat, reçel, meyve suyu, kurutma, sirke, köy ekmeğinin yeniden yapılması hedefleniyor. Bu konuda Yalova Araştırma tarafından uygulamalı olarak eğitim de verilecek. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim için Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları destek verecek.

PAPAZ ERİĞİ, TRABZON HURMASI

Araştırma ve tespitlerimizde Tepeköy Mahallesi’nde zehirsiz bahçe olarak Tepeköy eski muhtarı ve kalkınma kooperatif başkanı Mustafa Şahin’inin bahçesinde 35 adet ağustos papazı eriği fidan dikimi yapıldı. Bahçede toplam 70 adet oldu. Ayrıca 35 adet Trabzon hurması fidanı dikildi.

NELER ÜRETİLDİ?

Ahmet Akgüner, Tepeköy’de geçen yıl üretilen meyveleri sıraladı: Trabzon hurması (100 ton), papaz eriği (220 ton), samanlı ve su zeytini (200 ton), kestane (100 ton). Yine Tepeköy’de Mehmet Güner’in bahçesinde geleneksel türlerin hemen her örneği var. Bu yıl mürdüm eriği, orak armudu, şadı kirazı, övez, muşmula ve Tepeköy eriği aşısı yapıldı.

MEYVE ŞENLİĞİ YAPILACAK

Karamürsel Çevre Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mine Kaldırımcı’ya ait Ereğli mahallesindeki bahçesinde Karamürsel Çevre Kültür Derneği tarafından talep eden duyarlı kişilere verilmek üzere yabani erik (100 adet) ve kiraz fidanı dikimi gerçekleştirildi. Tepeköy’de Ağustos ayı sonunda bu yıl ilki düşünülen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan meyve şenliği de yapılacak.