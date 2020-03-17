Marka Tech’ten şehit ve gazi ve yakınlarına jest

Fuat Şahin tarafından Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:48/B adresinde hizmet vermeye başlayan Marka Tech’te şehit ve gazi yakınları teknik servis işçiliğinden aksesuara, telefon alımından fatura ödemeye kadar bütün hizmetlerden indirimli yararlanacaklar. Aksesuar, elektronik aksesuar, teknik servis, garantili ikinci el ve 0 telefon alış satış ve fatura ödeme hizmetleri alanında hizmet veren Marka Tech’in sahibi Fuat Şahin ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan arasında imzalanan protokol ile bir yıl süre ile tüm şehit aileleri ile gazi ve yakınları Marka Tech’te kılıf ve koruyucu camlarda yüzde 25, elektronik aksesuarlarda yüzde 10, teknik servis işçilikte yüzde 10, ikinci el veya sıfır cihazlarda 0-1000 arası 50 TL, 1000 ve üzeri cihazlarda 100 TL ve fatura ödeme komisyonlarında yüzde 50 indirimli yararlanabilecekler.