Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeline corana virüs eğitimi verildi

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışan personeline yönelik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Selma Çakır tarafından Corona virüs (Covid-19) hastalığı hakkında merak edilenler 2 oturumda anlatıldı.

Çin’in Wuhan Kentinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayıldıktan sonra Ülkemizde de tespit edilen Corona Virüsü’ne karşı alınan tedbirlerin yanı sıra alınması gereken önlemler hakkında da eğitimler devam ediyor. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışan personeline Corona virüs (Covid-19) hastalığı hakkında eğitim verildi.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Selma Çakır tarafından verilen eğitimlerin ana başlıklarında; virüsün yapısı ve özellikleri, hastalığın klinik tablosu ve uygulamalar, laboratuvar örneklerinin alınması-sonuçlanması, çalışanların daha huzurlu ve güvenli şekilde çalışma hayatlarını devam ettirmeleri için alınması gereken önlemler anlatıldı. Çalışanların sorularıyla eğitim tamamlandı. Corona Virüsü hakkında eğitimlerin devam edeceği belirtilirken yapılan açıklamada, “Düzenli bir şekilde devam edecek bu eğitimler ile personellerin bilinçlendirilmesi ve olası vaka durumlarında bilinçli bir şekilde yaklaşmaları hedeflenmektedir” denildi.